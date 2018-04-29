شاهد: أبقار ترقص ابتهاجاً بانتهاء فصل الشتاء بالسويد

خرج حوالي ألف شخص بمزرعة قرب العاصمة السويدية ستوكهولم لرؤية احتفال الأبقار بخروجهم إلى الحقول الخضراء لأول مرة منذ انتهاء فصل الشتاء.
وخرجت الأبقار من حظائرها قبل أن تقفز مستمتعة بخروجها إلى الخلاء بعد أشهر طويلة قضتها بالحظائر المغلقة.
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خرج حوالي ألف شخص بمزرعة قرب العاصمة السويدية ستوكهولم لرؤية احتفال الأبقار بخروجهم إلى الحقول الخضراء لأول مرة منذ انتهاء فصل الشتاء.
وخرجت الأبقار من حظائرها قبل أن تقفز مستمتعة بخروجها إلى الخلاء بعد أشهر طويلة قضتها بالحظائر المغلقة.
وتحيي عدة دول اسكندنافية تقليد احتفال الأبقار بفصل الربيع، حيث أصبح الحدث يجلب المئات من الزوار المشاهدين إلى المزارع القائمة عليه في نفس الوقت من كل عام.
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