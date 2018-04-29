قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة اليوم الأحد إنها طردت القوات الحكومية السورية من عدة قرى بمناطق غنية بالنفط إلى الشرق من نهر الفرات قرب الحدود مع العراق كانت سيطرت عليها في وقت سابق.
قوات سوريا الدميقراطية تستعيد قرى من الجيش السوري
قوات سوريا الدميقراطية تستعيد قرى من الجيش السوري
وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية في بيان "كانت قوات النظام السوري قد دخلت 4 قرى في ريف دير الزور وأعلنت سيطرتها عليها، إلا أن قواتنا شنت هجوما معاكسا واستعادت القرى الأربعة من قبضة النظام وطردته بعيدا".
وأعلن التلفزيون السوري في وقت سابق ان الجيش قد استعاد عددا من القرى الواقعة شرقي نهر الفرات قرب الحدود مع العراق من قوات سوريا الديمقراطية "قسد". ونقلت وكالة الأنباء الرسمية"سانا" عن مصدر عسكري، ان وحدات الجيش استعادت السيطرة على قرى الجنينة والجيعة وشمرة الحصان وحويقة المعيشية.
من جهته قال موقع قوات سوريا الديمقراطية ان "قسد" تمكنت من استعادة السيطرة على بلدة الجيعة ومنطقة العليان في هجوم معاكس. وأشار الناطق الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان له "بدأ جيش النظام السوري ومليشياته باستهداف قواتنا في ريف الزور بمحاذاة نهر الفرات بغية عرقلة حملتنا ضد الإرهاب."
وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية التي تغلب عليها وحدات حماية الشعب الكردية على معظم أنحاء المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات في محافظة دير الزور منذ العام الماضي ضمن حملة كبيرة أخرجت تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية من شرق سوريا على الحدود مع العراق.
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ونادرا ما يشتبك الجيش السوري مع قوات حماية الشعب في حملته على الدولة الإسلامية وظل على مبعدة مناطق هذه القوات شرقي الفرات مركزا على استعادة أراض من التنظيم غربي النهر.