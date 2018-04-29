اسبانيا: احتجاجات عارمة ضد إسقاط تهمة الإغتصاب على شبان إعتدوا على مراهقة
تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع مدينة بامبلونا الإسبانية احتجاجًا على حكم قضائي أسقط تهمة الإغتصاب الجماعي على خمسة أشخاص قاموا بالإعتداء جنسيا على مراهقه خلال مهرجان سان فيرمين للثيران منذ سنتين.
وقالت الشرطة المحلية أن نحو 35 ألف شخص تجمعوا بالقرب من محكمة بامبلونا التي نطقت بالحكم وهم يرددون عبارات مناهضة "نريد العدالة" و"لا تعني لا" و"إنه اغتصاب لا اعتداء جنسي".
المحكمة أدانت الرجال الخمسة الذين سجلوا شريط فيديو للإعتداء الجنسي الذي اركتبوه بهواتفهم المحمولة ونشروه على شبكة واتس اب بجريمة أقل من الاعتداء الجنسي وحكم عليهم بالسجن تسع سنوات.
وبفعل حملة الاحتجاجات هذه، أعلنت الحكومة الإسبانية الجمعة أنها ستعيد النظر في القانون الجنائي لضمان معاقبة الجرائم الجنسية بقسوة أكبر.