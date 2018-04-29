اندلع حريق يوم الأحد بموقع تشييد المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة دون أن يسفر عن إصابات بشرية أو أضرار جسيمة، بحسب وصف المسؤولين المصريين.
شاهد: اللقطات الأولى من حريق المتحف المصري الجديد
شاهد: اللقطات الأولى من حريق المتحف المصري الجديد
وظهرت ألسنة اللهب وكميات من الدخان الكثيف من على بعد كيلومترات من موقع الحدث بعدما اندلعت النيران بعدد من الأعمدة الحديدية المستخدمة في صعود العمال بطوابق البناء الذي لا يزال قيد الإنشاء.
ويقع المتحف المصري الجديد بالقرب من منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة وهو المشروع الذي توقف العمل به لأكثر من مرة نظراً للاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر منذ ثورة 25 يناير عام 2011.
وبدأ المشروع الذي يقع على مساحة حوالي 500 ألف متر مربع في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي أطيح بحكمه في أعقاب الثورة.
ومن المخطط أن يضم المتحف الجديد تحفاً أثرية فرعونية شهيرة كتمثال الملك رمسيس الثاني والكثير من مقتنيات الملك توت عنخ آمون.
ولم يتم الكشف عن السبب الرئيسي وراء اندلاع الحريق.
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