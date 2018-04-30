عالم أسترالي عمره 104 أعوام يتجه إلى سويسرا لينتحر بمساعدة الأطباء

قرر البروفسور ديفيد غودال، وهو أكبر علماء أستراليا سنا، السفر إلى سويسرا منتصف أيار/ مايو المقبل لوضع حدّ لحياته، بحسب ما أعلنت جمعية "إغزيت" التي تدعم قضيته.

ولا يعاني البرفسور المختص في مجال النباتات والبيئة والبالغ من العمر 104 عاما، من أي مرض عضال، لكنه غير مرتاح من التدهور المستمر في نوعية حياته.