إدراج أسماء أبو تريكة ومرسي ضمن قائمة جديدة للإرهاب بمصر

نشرت الجريدة الرسمية في مصر يوم الاثنين حكما أصدرته محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق هذا الشهر بإدراج 1529 شخصا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي ونجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قضت في يناير كانون الثاني 2017 بإدراج كل هؤلاء الأشخاص تقريبا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات.