جولة نادرة لأسماء الأسد خارج العاصمة دمشق

نشر موقع الرئاسة السورية على منصات التواصل الاجتماعي شريطا مصورا لزيارة قامت بها السيدة الأولى أسماء الأسد إلى مدينة حمص التي تنحدر منها، في رسالة إعلامية جديدة تهدف إلى إعطاء الانطباع باستتباب حكم الرئيس بشار الأسد.

وأظهر الشريط زوجة الأسد عند مدخل المدرسة محاطة بالتلاميذ والمدرِّسات دون مرافقة شخصية، فيما يحاول مواطنون التقاط صور سيلفي إلى جانبها، كمؤشر على عودة الأمن إلى هذه المدينة التي شهدت أحياؤها القديمة معاركة شرسة في السنوات الماضية، قبل أن يتمكن الجيش السوري من فرض سيطرته عليها بشكل كامل في عام 2014.

وقالت صفحة الرئاسة السورية على تويتر إن أسماء الأسد شاركت أطفال مدرسة "عكرمة المخزومي" في مدينة حمص احتفالهم بمهرجان "أطفالنا عشاق سورية إلى العلياء.. نسير لنصنع مجدها".