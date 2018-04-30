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سوريا

جولة نادرة لأسماء الأسد خارج العاصمة دمشق

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جولة نادرة لأسماء الأسد خارج العاصمة دمشق

أسماء الأسد في مدينة حمص
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موقع الرئاسة السورية
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نشر موقع الرئاسة السورية على منصات التواصل الاجتماعي شريطا مصورا لزيارة قامت بها السيدة الأولى أسماء الأسد إلى مدينة حمص التي تنحدر منها، في رسالة إعلامية جديدة تهدف إلى إعطاء الانطباع باستتباب حكم الرئيس بشار الأسد.

وأظهر الشريط زوجة الأسد عند مدخل المدرسة محاطة بالتلاميذ والمدرِّسات دون مرافقة شخصية، فيما يحاول مواطنون التقاط صور سيلفي إلى جانبها، كمؤشر على عودة الأمن إلى هذه المدينة التي شهدت أحياؤها القديمة معاركة شرسة في السنوات الماضية، قبل أن يتمكن الجيش السوري من فرض سيطرته عليها بشكل كامل في عام 2014.

وقالت صفحة الرئاسة السورية على تويتر إن أسماء الأسد شاركت أطفال مدرسة "عكرمة المخزومي" في مدينة حمص احتفالهم بمهرجان "أطفالنا عشاق سورية إلى العلياء.. نسير لنصنع مجدها".

وتقع هذه المدرسة في حيٍّ تسكنه أغلبية موالية للنظام السوري وسبق أن تعرضت لتفجير مزدوج في عام 2014، راح ضحيته عشرات الأطفال بين قتلى وجرحى، واتهمت الحكومةُ السورية مقاتلي المعارضة بتنفيذ الهجوم.

للمزيد: عشرات القتلى من الأطفال جراء تفجيرين بحمص وسط سوريا

وكثيرا ما يظهر الرئيس السوري في مناطق من سوريا بعد أن يتم انتزاعها من فصائل المعارضة، وكان آخرها زيارته في نيسان/ أبريل الجاري إلى أحد أحياء الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق.

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وتنحدر أسماء الأخرس من مدينة حمص. ولدت في بريطانيا في عام 1975، وتزوجت الأسد في عام 2000، بعد أشهر قليلة من توليه رئاسة البلاد إثر وفاة والده الرئيس الراحل حافظ الأسد.