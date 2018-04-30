النمسا تحقق في تورط محتمل لقواتها بحادث للشرطة السورية في الجولان

أمرت وزارة الدفاع النمساوية بفتح تحقيق فيما إذا كانت القوات النمساوية العاملة ضمن قوات حفظ السلام (الأمم المتحدة) قد سمحت للشرطة السورية بالدخول في كمين قاتل في هضبة الجولان منذ ستة أعوام.
ويظهر الفيديو الذي سرّبته صحيفة "دير فالتر" الأسبوعية النمساوية عناصر من القوة النمساوية المرابضة في سوريا يراقبون قوة عسكرية سورية، ويتناقشون في مسألة إنذار ضباط الدورية السوريين بوجود كمين يتربص بهم، وبجدوى بمتابعة قيادتهم، ولكنهم يتركونهم ذاهبين إلى حتفهم.
ويظهر الفيديو كذلك تحضير مجموعة من الرجال المسلحة كميناً للقوة السورية وقد تمّ تسريبه هذا الأسبوع ولكن تصويره يعود إلى العام 2012 في هضبة الجولان.
ويتحاور العسكريون النمساويون بينما يراقبون الشاحنة السورية البيضاء تتقدم إلى الكمين، حيث يقول أحدهم "أنا أصور فيديو"، ثم يضيف "هل سمعت هذه الطلقة؟ هذه كانت طلقة".
ويصف أحد الجنود عملية الشرطة السورية بالانتحارية إذ يقول "هذه مهمة انتحارية"!
ويردف صديقه محدثاً جندياً يدعى طوني "يجب أن تعلمهم بالكمين. عادة يجب أن تقول لهم عن الكمين. إذا نجا أحدهم سيعود ويطلق النار علينا!".
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وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن "تسريب صحيفة دير فالتر للشريط جعلها تدرك أبعاد الحادثة بشكل أوضح". من جهته قال وزير الدفاع النمساوي، ماريو كوناسيك، إنه "يجب توضيح الصورة بشكل كامل ودقيق في هذه الحادثة".
يذكر أخيراً أن قوات حفظ السلام النمساوية التي عملت تحت لواء القوات الأممية في الجولان أنهت مهمتها في العام 2013.