استقالة وزيرة الداخلية البريطانية لتضليلها البرلمان بشأن قضية تتعلق بالمهاجرين

استقالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد مساء الأحد قائلة إنها ضللت دون قصد البرلمان بشأن ما إذا كان لدى وزارتها أعداد تستهدف ترحيلها من بين المهاجرين غير الشرعيين.

وكانت راد قد واجهت دعوات لاستقالتها بعد أن قالت إنه ليس لدى حكومتها أعداد تستهدف ترحيلها ولكن ظهرت أدلة جديدة تناقض إدعاءاتها.