العشرات من طالبي اللجوء على الحدود الأمريكية يعودون أدراجهم إلى المكسيك

حوالي مائتي مهاجر من أمريكا الوسطى يشكلون جزءا من قافلة توجهت نحو حدود الولايات المتحدة، أجبروا على العودة إلى مكسيكو، عندما أعلن مسؤولو الهجرة في الولايات المتحدة أن معبر سان دييغو لم يعد قادرا على استيعاب مزيد من الوافدين.
وكانت القافلة التي أطلق عليها اسم "محنة المهاجرين"، انطلقت نهاية شهر آذار/مارس الماضي من مدينة تاباشولا المكسيكية بمشاركة أكثر من ألف شخص تفرقوا فيما بعد، إذ فضل البعض البقاء في المكسيك، فيما اختار آخرون السفر بوسائلهم الخاصة.
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وكان المهاجرون عزموا على طلب حق اللجوء في الولايات المتحدة، في خطوة كان الهدف منها التحدي المباشر لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.