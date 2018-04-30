صدور أول إدانة ضد الأخبار الكاذبة بحق كندي في ماليزيا

أدانت محكمة ماليزية مواطنا كنديا، بسبب انتقاده غير اللائق للشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا هو أول حكم يصدر بحق شخص بحكم قانون جديد ضد الأخبار الكاذبة.

وقد اتهم المدان صالح سالم صالح سليمان البالغ من العمر 46 سنة بنشر أخبار كاذبة، بعد أن قام ببث شريط فيديو على يوتيوب، يتهم من خلاله الشرطة الماليزية بأن تحركها تطلب خمسين دقيقة، حتى تستجيب لمواجهة نداءات لأناس واجهوا خطرا، إثر إطلاق النار على محاضر فلسطيني يوم 21 من شهر نيسان/أبريل، بينما تقول الشرطة إن الأمر استغرق منها ثماني دقائق فقط حتى تستجيب للنداء.

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سليمان يفضل السجن

وفرض القضاء غرامة مالية على صالح سليمان قدرت بنحو ألفين وخمسمائة يورو، ولكن سليمان اختار أن يقضي شهرا داخل السجن، لأنه لا يستطيع الدفع. وقد اعترف سليمان الذي لم يكن ممثلا خلال جلسة الاستماع بما نسب إليه، ولكنه قال إن الفيديو تم نشره في لحظة غضب، وإنه لم يكن يقصد إلحاق أي ضرر بأحد.