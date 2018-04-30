لقي 21 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب اكثر من 27 في انفجار مزدوج هز العاصمة الأفغانية كابول خلال ساعة الذروة الصباحية من يوم الاثنين.
وأصاب الانفجار الثاني صحفيين ومصورين تجمعوا لتغطية تفجير كان قد وقع في وقت سابق.
مقتل 21 شخصا في انفجار مزدوج في العاصمة الأفغانية كابول
لقي 21 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب اكثر من 27 في انفجار مزدوج هز العاصمة الأفغانية كابول خلال ساعة الذروة الصباحية من يوم الاثنين.
وأصاب الانفجار الثاني صحفيين ومصورين تجمعوا لتغطية تفجير كان قد وقع في وقت سابق.
ومن ضمن القتلى مصور وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، شاه ماراي، كما أصيب مراسل قناة الجزيرة في التفجير الثاني بجروح.
ووقع التفجيران بعد أسبوع من وقوع تفجير في مركز لتسجيل الناخبين في غرب المدينة ما أدى إلى مقتل 60 شخصا في أعقاب تحذيرات من مسؤولي الأمن من خطر تزايد الهجمات قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر تشرين الثاني. ووقع التفجير الأول يوم الاثنين في منطقة شاش داراك بالقرب من مباني جهاز المخابرات وأعقبه تفجير خارج مقر وزارة التنمية الحضرية والإسكان أثناء دخول الناس المكاتب الحكومية.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن سبعة أشخاص قُتلوا كما أصيب خمسة آخرون في التفجير الأول وأضاف أن السلطات أرسلت سيارات إسعاف إلى موقعي الهجومين. وأكد متحدث باسم شرطة كابول وقوع التفجير وقال إنه ربما نجم عن هجوم انتحاري ولكن لم يصدر تأكيد ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.
وأعلنت حركة طالبان هجومها المعتاد في الربيع الأسبوع الماضي كما اندلعت معارك عنيفة في عدة مناطق من البلاد منذ ذلك الوقت.
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