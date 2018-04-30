قال مسؤول إيراني كبير إن الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ستفاقم زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط مضيفا أن طهران ستواصل وجودها في المنطقة رغم ضغوط واشنطن للحد من النفوذ الإيراني.
طهران:الشراكة السعودية الأمريكية ستزعزع استقرار الشرق الأوسط
طهران:الشراكة السعودية الأمريكية ستزعزع استقرار الشرق الأوسط
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله "ستؤدي الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية إلى تفاقم زعزعة استقرار الشرق الأوسط والمزيد من الأزمات في المنطقة".
وعلق قاسمي على ما قاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد بخصوص إيران "تصريحات بومبيو ادعاءات متكررة ولا أساس لها... والتواجد الاستشاري الإيراني في بلدين جارين سيستمر ما دام الحالة والظروف تتطلب ذلك".
خامنئي
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي اتهامه للولايات المتحدة بمحاولة تعميق "أزمة إقليمية" بتحريض السعودية، منافس طهران في المنطقة، على مواجهة الجمهورية الإسلامية.
وقال خامنئي "إحدى طرق مواجهة إيران هي تحريض حكام لا يتمتعون بالخبرة في المنطقة... يحاول الأمريكيون تحريض السعودية ضد طهران... هدفهم تعميق الأزمة الإقليمية... ودفع المسلمين لمحاربة المسلمين".
بومبيو
وأكد بومبيو خلال زيارته للرياض أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015 ما لم "تصلحه" الدول الأوروبية الموقعة عليه.
وأمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق حتى 12 مايو أيار "لإصلاح العيوب الرهيبة" في الاتفاق النووي وإلا فإنه سيرفض تمديد تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران.
وينص الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا على الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
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