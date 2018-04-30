انهيار للتربة يقطع طريقا جبلية شرقي الصين

طمر جزء من طريق سياحية في منطقة وويوان من محافظة جيانشي شرقي الصين، وذلك بفعل انهيار للتربة، وهو ما بث الهلع في نفوس السياح بحسب شهود عيان. وقد تمكن أحد السياح من تصوير مشهد الانهيار على طريق جبلية، حيث غطت التربة الطينية والصخور الطريق.
وبعيد وقوع الكارثة الطبيعية هرع عمال تهيئة الطرقات نحو الموقع، وأغلقوا الطريق لإيقاف الرحلات السياحية المارة من مكان وقوع الانهيار، حيثما تزال المنطقة غير مستقرة. وبعد الانهيار الأول تتابع سقوط الصخور من الجبل، ليتطور إلى انهيار هائل. ولم يلحق أي شخص ضرر أو خسائر.
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