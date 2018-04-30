فازت سيدة الأعمال اللبنانية سيرون شاماغيان بجائزة "مبادرة كارتييه للسيدات" عن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط للعام 2018، بفضل جهودها في مجال تعليم وتعلم اللغة العربية من خلال إطلاقها منصة إلكترونية رقمية مخصصة لهذا الغرض.
رائدة أعمال لبنانية تفوز بجائزة "مبادرة كارتيه للسيدات"
رائدة أعمال لبنانية تفوز بجائزة "مبادرة كارتيه للسيدات"
وتسلمت شاماغيان جائزتها خلال الحفل السنوي للمؤسسة والذي أقيم في سنغافورة.
وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى توجيه خاص في مجال إدارة الأعمال.
وشارك في مسابقة العام الحالي 2800 متسابقة من 130 دولة ، للتنافس على ست جوائز، واحدة للقارة الأفريقية وأخرى لشمال أفريقيا والشرق الأوسط وثالثة لأمريكا اللاتينية ورابعة للولايات المتحدة والخامسة للقارة الأسيوية والسادسة للقارة الأوروبية.
وأنشأت "كارتييه" المسابقة عام 2006 بهدف تشجيع سيدات الأعمال في جميع أنحاء العالم على مواجهة التحديات العالمية المعاصرة من خلال دعم النساء المبدعات اللواتي يساهمن بشكل ملموس في إيجاد حلول للمستقبل، وفق الموقع الرسمي للمسابقة.