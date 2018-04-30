الإفراج عن صحفي تايلاندي عقب سجنه بتهمة العيب في الذات الملكية

تعهد ناشط تايلاندي بارز ورئيس تحرير سابق لإحدى المجلات اليوم الاثنين بمواصلة الضغط في سبيل الديمقراطية وذلك بعد الإفراج عنه من سجنه بتهمة العيب في الذات الملكية.
وأجلت الحكومة العسكرية في تايلاند بقيادة القائد السابق للجيش برايوت تشان أوتشا الانتخابات العامة مرارا. وتحدد أحدث موعد لها في فبراير شباط من العام 2019.
وقال سوميوت بروكساكاسيمسوك البالغ من العمر 56 عاما للصحفيين خارج السجن حيث تجمع نحو 100 من أنصاره لاستقباله "الدعوة للديمقراطية ولاسيما الانتخابات أمر جيد.
"سأستخدم حقوقي كمواطن تايلاندي للانضمام لهذه الحركة وأدعو الناس إلى دعم الدعوات لإجراء انتخابات بأسرع ما يمكن".
وخرجت مظاهرات متفرقة في الشوارع منذ بداية العام بقيادة طلاب للدعوة لإجراء انتخابات واستقالة الحكومة العسكرية.
وقال سوميوت "أطالب الحكومة بعدم اللجوء إلى الحيل لتأجيل الانتخابات من جديد لأن هذا لن يكون جيدا للاقتصاد والقطاعات الأخرى في البلد".
وكان سوميوت رئيسا لتحرير مجلة سياسية اسمها "فويس أوف تاكسين" وصدر في العام 2013 حكم بسجنه عشر سنوات بموجب قانون العيب في الذات الملكية لكن المحكمة العليا خففت الحكم في العام 2017.
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