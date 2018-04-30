ميسي يقود برشلونة للظفر بلقب الدوري الإسباني

أحرز ليونيل ميسي ثلاثة أهداف ليقود برشلونة للتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 25 في تاريخه عقب فوزه 4-2 على مستضيفه ديبورتيفو لاكورونيا رغم إهدار التقدم بهدفين دون رد على صاحب الأرض الذي ودع المسابقة يوم الأحد.

وكان برشلونة بحاجة للتعادل ليقتنص اللقب ونجح في تحقيق بداية رائعة عندما منحه فيليب كوتينيو، أغلى صفقة في تاريخ النادي، التقدم بعد سبع دقائق من البداية بتسديدة رائعة من أعلى رأس حارس أصحاب الأرض.

وضاعف ميسي النتيجة في الدقيقة 38 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من لويس سواريز.

ولم يكن ديبورتيفو محظوظا بالتأخر بهدفين واستحق تقليص الفارق عبر لوكاس بيريز قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق قبل أن يعادل لاعب الوسط التركي إيمري تشولاك النتيجة في الدقيقة 68.