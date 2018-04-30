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سحب رخصة سائق تخلى عن مقوده وجلس في مقعد الراكب

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سحب رخصة سائق تخلى عن مقوده وجلس في مقعد الراكب

سيارة كهربائية ذاتية القيادة
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سُحبت رخصة القيادة من سائق في إنجلترا بعد أن ضبطته السلطات ينتقل من مقعد السائق إلى مقعد الراكب أثناء سيره على طريق سريع، في حركة "غير مسؤولة" كان يمكن أن تؤدي إلى حادث مأساوي.

والتقطت كاميرات المراقبة المرورية بافيش باتيل، البالغ من العمر 39 عاما، وهو يجلس في مقعد الراكب (الذي يقع على اليسار من السيارة في بريطانيا)، وذلك بعد تشغيلها بـ "نظام القيادة الذاتية"، فيما كانت تسير بسرعة 64 كم/سا.

وأقر باتيل أمام المحكمة بقيادته لسيارته التيسلا بشكل خطير، واعتبر أنه لم يكن محظوظا لأنه "تم إلقاء القبض عليه"، وحرم من القيادة لمدة 18 شهرا.

وقالت الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية "تسيلا" بأن "القيادة الذاتية" هي ميزةٌ تهدف إلى مساعدة "السائق اليقظ".

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وقال كيرك كالدكوت، ضابط الشرطة المكلف بالقضية: "إن ما فعله باتيل كان غير مسؤول، وكان من الممكن أن ينتهي بمأساة"، وأوضح أنه "لم يهدد حياته فحسب، بل حياة أشخاص أبرياء كانوا يستخدمون الطريق السريع في ذلك اليوم".

وشدد ضابط الشرطة على أن: "نظام القيادة الذاتية لا يمكن أن يكون بديلًا عن سائق السيارة الكُفء المتواجد في مقعد القيادة والقادر على الاستجابة بالشكل المناسب للطريق أمامه".