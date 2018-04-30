سحب رخصة سائق تخلى عن مقوده وجلس في مقعد الراكب

سُحبت رخصة القيادة من سائق في إنجلترا بعد أن ضبطته السلطات ينتقل من مقعد السائق إلى مقعد الراكب أثناء سيره على طريق سريع، في حركة "غير مسؤولة" كان يمكن أن تؤدي إلى حادث مأساوي.
والتقطت كاميرات المراقبة المرورية بافيش باتيل، البالغ من العمر 39 عاما، وهو يجلس في مقعد الراكب (الذي يقع على اليسار من السيارة في بريطانيا)، وذلك بعد تشغيلها بـ "نظام القيادة الذاتية"، فيما كانت تسير بسرعة 64 كم/سا.
وأقر باتيل أمام المحكمة بقيادته لسيارته التيسلا بشكل خطير، واعتبر أنه لم يكن محظوظا لأنه "تم إلقاء القبض عليه"، وحرم من القيادة لمدة 18 شهرا.