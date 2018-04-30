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ميانمار

شاهد: حريق ضخم بأكبر مكب للنفايات بميانمار

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شاهد: حريق ضخم بأكبر مكب للنفايات بميانمار

شاهد: حريق ضخم بأكبر مكب للنفايات بميانمار
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نُقل مئات الأشخاص إلى المستشفى إثر اندلاع حريق بمكب كبير للنفايات على أطراف مدينة بانجون، غرب ميانمار الاثنين.

وشب الحريق في المكب الذي يعد الأكبر في البلاد وتبلغ مساحته 120 هكتارا، يوم 21 أبريل/ نيسان الماضي، وأتي على أكثر من 40 هكتاراً، وسبب رائحة كريهة في محيط المنطقة نتيجة لاستمرار تطاير الأدخنة الكثيفة من موقع الحريق منذ نشوبه.

ويعمل نحو 600 من رجال الإطفاء على إخماء الحريق، فيما استعانت السلطات المحلية برغوة إطفاء من تايلاند المجاورة، وحاولوا إحداث مطر صناعي لاحتواء انتشار النيران.

ويعاني مئات الأشخاص في محيط الحريق من استنشاق الدخان والتهابات بالعينين، ونقل 26 شخصا للمستشفى.

ويقطن في منطقة بانجون أكثر من خمسة ملايين شخص، ويلقى في مكب النفايات الضخم المقام منذ 17 عاما، نصف قمامة المدينة يوميا والتي يتجاوز وزنها 2500 طن.

وعلى الرغم من نجاح السلطات في جعل الحريق تحت السيطرة، إلا أن نائب مسؤول الإطفاء في ميانمار قال إنه من الصعب تحديد موعد لإخماد الحريق بشكل نهائي، ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق.