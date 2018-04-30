نتنياهو يلقي خطابا عن "تطور هام" بشأن الاتفاق النووي الإيراني

أعلن مكتب رئيس الوزرء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين، أنه سيلقي خطابا في الثامنة مساء بتوقيت تل أبيب ( الخامسة بتوقيت غرينيتش) يتحدث خلاله عن "تطور هام" بشأن الاتفاق النووي الإيراني الموقع العام 2015.
وقال بيان صادر من الناطق بلسان ديوان رئيس الوزراء إنه "سيدلي بتصريحات حول تطورات ملموسة تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني".
وتوقعت مواقع إسرائيلية أن يكشف نتانياهو عن معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بالملف النووي الإيراني، تثبت "خداع" طهران للعالم فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وأنها "كذبت" بشأن ببرنامجها النووي.
وكان المجلس الوزراي الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن والسياسة قد اجتمع بعد ظهر الاثنين في تل أبيب لمناقشة "التهديد الإيراني".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتانياهو قد هاتف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد، وبحث معه "المشاكل التي تسببها الأنشطة الإيرانية التي تزعزع الاستقرار" كما جاء في البيان.