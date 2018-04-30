شاهد: عشق المخاطرة بمهرجان روسيا للسير على الحبال
انطلق في مدينة كيسلوفودسك الروسية الأحد 29 أبريل/نيسان مهرجان روسيا الثاني في عام 2018 للسير على الحبال، بمشاركة نحو 200 مشترك.
وحضر المشاركون من روسيا وإيران وإسرائيل وأذربيجان وجورجيا وبولندا وألمانيا، للسير على الحبال، على ارتفاع 120 مترا.
وعبر المشاركون عن سعادتهم بالمغامرة، على الرغم من الخوف الذي ينتابهم حين يسيرون على الحبال من فوق الارتفاع الشاهق.
وقال أحد المشاركين من روسيا إنه يشعر "بالرعب والمتعة في نفس الوقت. وحين تبدأ في تلك المغامرة لا يمكنك أن تتوقف".
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