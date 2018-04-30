سمح مسرح اليونان القومي للمرة الأولى في تاريخه لعشرين مراهقا بين 14 و19 عاما، بينهم 14 مهاجرا من 5 دول مختلفة، بتقديم عرض مسرحي على خشبته.
ويقف غالبية هؤلاء الشباب على خشبة المسرح للمرة الأولى في حياتهم، ويقوم بتدريبهم 7 ممثلين محترفين.
فريق من المهاجرين يقدم مسرحية تسرد معاناتهم على مسرح اليونان القومي
سمح مسرح اليونان القومي للمرة الأولى في تاريخه لعشرين مراهقا بين 14 و19 عاما، بينهم 14 مهاجرا من 5 دول مختلفة، بتقديم عرض مسرحي على خشبته.
ويقف غالبية هؤلاء الشباب على خشبة المسرح للمرة الأولى في حياتهم، ويقوم بتدريبهم 7 ممثلين محترفين.
وبعد تدريب دام 8 أشهر، يقدم الفريق عرضا مسرحيا بعنوان "الرحلة"، وينظمه المسرح القومي، بالتعاون مع منظمة اليونسيف.
وتأتي هذه المبادرة برعاية مؤسسة "الحماية المدينة و عمليات المساعدة الإنسانية الأوروبية".
أخرجت العمل المسرحي رئيسة مسرح الشباب بالمسرح القومي اليوناني صوفيا فغينبولو.
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وتسرد المسرحية قصة مراهقين اثنين، غادرا الشرق باتجاه الغرب، في محاولة لبدء حياة جديدة. أتيا إلى أثينا ولكنهما لم يجدا ما كانا يحلمان به.
ويرتكز هذا العمل المسرحي بالأساس على الصورة والموسيقى والحركات وليس على النص المكتوب.
وتلقي القصة الضوء على حياة البطلين السابقة قبل قدومهما إلى أوروبا، حين كانا يعيشان في الشرق الأوسط، وتروي المسرحية أحلامهما وكوابيسهما وآمالهما واحتياجهما للعيش في سلام في مكان ما في العام.
وسيتم عرض المسرحية على المسرح اليوناني القومي في الفترة بين 2 و13 مايو/أيار المقبل.