بدأ جيش كوريا الجنوبية يخطط لإسكات مكبرات الصوت المعدة لبث المضامين الدعائية، على طول الحدود مع الجارة الشمالية، وفق ما صرحت بذلك المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تشوي هيون سون.
كوريا الجنوبية تسكت أبواقها الدعائية على الحدود
كوريا الجنوبية تسكت أبواقها الدعائية على الحدود
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق توصل إليه زعيما البلدين، خلال قمة عقدت يوم الجمعة الماضي في المنطقة الحدودية، وقضى الاتفاق بوقف الأعمال العدائية من الجانبين.
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وبهدف إرساء نبرة إيجابية عشية القمة المنقضية، أوقفت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي البث الدعائي المدوي على طول الحدود مع الجارة الشمالية. وقد استجابت كوريا الشمالية للخطوة بالمثل، وأوقفت هي أيضا بثها الدعائي.
ويتعلق مضمون البث أساسا بموسيقى البوب الكورية، ومقابلات مع منشقين، والسخرية من زعماء كوريا الشمالية، وتستهدف الدعاية جنود كوريا الشمالية والأهالي المقيمين على المناطق الحدودية.
ويقول عديد الكوريين الشماليين المنشقين، ومن بينهم جنود هربوا عبر المنطقة المنزوعة السلاح في نوفمبر الماضي، إن البث عبر مكبرات الصوت، كان يساعدهم أكثر على فهم البلد الجنوبي، وهو ما جعلهم يقررون الفرار.