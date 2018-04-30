أقامت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز يوم الاثنين دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهمة التشهير بعد تغريدة شكك فيها ترامب بصدق دانييلز بشأن تعرضها لتهديدات حول علاقتها الجنسية المزمعة به.
الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز تقاضي ترامب بتهمة التشهير
الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز تقاضي ترامب بتهمة التشهير
ونشرت دانييلز سابقاً صورة لأحد الأشخاص زعمت أنه قام بتهديدها إذا ما تحدثت مرة أخرى عن علاتها الجنسية المزمعة بترامب.
وقال ترامب في تغريدته يوم 18 أبريل-نيسان الماضي إن دانييلز نشرت صورة لشخص لا وجود له، واصفاً تصريحاتها بمحاولة خداع الإعلام عبر نشر أخبار كاذبة.
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وتزعم دانييلز أنها أقامت علاقة جنسية بترامب عام 2006 وهو ما ينفيه الرئيس الأميركي.
كذلك قالت دانييلز إن محامي ترامب، مايكل كوهين، قام بإعطائها مبلغ 130 ألف دولار أميركي ليثنيها عن كشف العلاقة المزمعة خلال الانتخابات الرئاسية التي أتت بترامب لسدة الحكم عام 2016.
المصدر: رويترز