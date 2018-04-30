من هو المسلم الذي أصبح وزيرا للداخلية في بريطانيا؟

سلّمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حقيبة الداخلية لساجد جاويد، وهو مسلم من أصول باكستانية. وسبق وأن تقلد ساجد جاويد عدة مناصب وزارية منها وزير الدولة بوزارة الخزانة، ووزيراً للثقافة والإعلام والرياضة والمساواة، حيث كان حينها أول وزير مسلم للثقافة في تاريخ بريطانيا.

وجاء تعيين جاويد عقب استقالة وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد مساء الأحد قائلة إنها ضللت دون قصد البرلمان بشأن ما إذا كان لدى وزارتها أعداد تستهدف ترحيلها من بين المهاجرين غير الشرعيين. وكانت راد قد واجهت دعوات لاستقالتها بعد أن قالت إنه ليس لدى حكومتها أعداد تستهدف ترحيلها ولكن ظهرت أدلة جديدة تناقض إدعاءاتها.

ساجد جاويد من مواليد العام 1969 في روتشديل بمقاطعة يوركشاير البريطانية، وهو سياسي بريطاني ينتمي لحزب المحافظين البريطاني ووالده سائق حافلة هاجر من باكستان إلى بريطانيا منذ أكثر من خمسين عاماً.