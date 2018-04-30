من هو المسلم الذي أصبح وزيرا للداخلية في بريطانيا؟

سلّمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حقيبة الداخلية لساجد جاويد، وهو مسلم من أصول باكستانية. وسبق وأن تقلد ساجد جاويد عدة مناصب وزارية منها وزير الدولة بوزارة الخزانة، ووزيراً للثقافة والإعلام والرياضة والمساواة، حيث كان حينها أول وزير مسلم للثقافة في تاريخ بريطانيا.
وجاء تعيين جاويد عقب استقالة وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد مساء الأحد قائلة إنها ضللت دون قصد البرلمان بشأن ما إذا كان لدى وزارتها أعداد تستهدف ترحيلها من بين المهاجرين غير الشرعيين. وكانت راد قد واجهت دعوات لاستقالتها بعد أن قالت إنه ليس لدى حكومتها أعداد تستهدف ترحيلها ولكن ظهرت أدلة جديدة تناقض إدعاءاتها.
ساجد جاويد من مواليد العام 1969 في روتشديل بمقاطعة يوركشاير البريطانية، وهو سياسي بريطاني ينتمي لحزب المحافظين البريطاني ووالده سائق حافلة هاجر من باكستان إلى بريطانيا منذ أكثر من خمسين عاماً.
ودرس جاويد الاقتصاد والسياسة في جامعة إكسيتر البريطانية بين العامين 1988 و1991 وانضم إلى جمعية الطلاب المحافظين التابعة لحزب المحافظين البريطاني أثناء دراسته الجامعية، شارك وهو في سن العشرين لأول مرة في مؤتمر لحزب المحافظين، وبعد تخرجه عمل في بنك "تشيز مانهاتن" الواقع في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وتدرج في سلّم الوظائف إلى أن أصبح نائب رئيس البنك وهو في الرابعة والعشرين من العمر، ليصبح أول شخص في تاريخ البنك لم يتعدَّ عمره 24 عاماً.
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وفي العام 2000، انضم للعمل في مصرف "دويتشه بنك" في منصب مدير، ليصبح رئيس مجلس إدارته في العام 2004 وتولى عدة مناصب إدارية في "دويتشه بنك"، وفي العام 2009 غادر العمل المصرفي ليعمل في مجال السياسة، وفي العام 2010 أصبح أول نائب مسلم عن حزب المحافظين عندما تم انتخابه نائباً في مجلس العموم البريطاني عن منطقة برومسغروف، وعين سكرتيراً خاصاً لوزير الخزانة البريطاني في أكتوبر-تشرين الأول 2011 كما عين سكرتير الشؤون الاقتصادية في الخزانة البريطانية من سبتمبر-أيلول 2012 إلى أكتوبر تشرين الأول، ليعينه بعد ذلك رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، في منصب وزير دولة في وزارة الخزانة.