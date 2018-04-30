إجراءات أمنية مشددة استعدادا لمباراة روما وليفربول

قال المتحدث باسم الشرطة الإيطالية جورجيو لوتشياني الاثنين، إنه سيتم نشر آلاف من رجال الشرطة، لتأمين مباراة العودة في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بين فريقي روما وليفربول والمقرر إقامتها على ملعب أولومبيكو بالعاصمة الإيطالية مساء الأربعاء القادم.

وأعلنت السلطات المحلية في روما عن توفير حافلات خاصة لنقل جمهور نادي ليفربول الإنجليزي إلى ملعب أولومبيكو.

حظر شراء المعلبات الزجاجية والمشروبات الكحولية

كما اتخذت السلطات حزمة من الإجراءات الاحترازية لتأمين المباراة، حيث قررت حظر بيع المعلبات الزجاجية وتناول الشروبات الكحولية في الشوارع العامة، بين الساعة السابعة مساء الثلاثاء الاول من مايو والسابعة صباح يوم الخميس الثالث من مايو.