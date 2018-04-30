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إسبانيا

شاهد: قناديل البحر السامة تجتاح شواطئ برشلونة

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شاهد: قناديل البحر السامة تجتاح شواطئ برشلونة

شاهد: قناديل البحر السامة تجتاح شواطئ برشلونة
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اجتاحت الآلاف من قناديل البحر السامة، شواطئ برشلونة وبادالونيا بإسبانيا الأحد، آتية من موطنها الطبيعي في كاديز وهويلفا.

ووصلت القناديل السامة إلى أليكانتي السبت، قبل أن تواصل طريقها نحو الشمال.

وشنت السلطات المحلية في برشلونة حملة لتطهير الشواطئ المتضررة ، ولكنها لم تقم بإغلاقها أمام الجمهور.

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