نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين أن يكون للانسحاب المحتمل من الاتفاق النووي مع إيران أثر سلبي على المفاوضات مع كوريا الشمالية بشأننزع أسلحتها النووية.
ترامب: الانسحاب من اتفاق إيران النووي سيوجه رسالة قوية لكوريا الشمالية
ترامب: الانسحاب من اتفاق إيران النووي سيوجه رسالة قوية لكوريا الشمالية
وأعرب ترامب عن استعداده للتفاوض مع طهران بشأن اتفاق جديد لينهي الاتفاق الشامل الموقع عام 2015.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي عندما سئل إن كان الانسحاب من الاتفاق مع إيران سيرسل بإشارة خاطئة إلى بيونجيانج "أعتقد أنه يبعث بالرسالة الصحيحة... تعرفون أن هذا الاتفاق سينتهي سريانه خلال سبعة أعوام وسيكون لإيران مطلق الحرية في المضي قدما وإنتاج أسلحة نووية".
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ولم يفصح ترامب إن كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي قبل المهلة التي تنتهي في 12 مايو أيار لاتخاذ قرار قائلا "سنرى ماذا سيحدث".
لكنه عبر عن عدم رضاه إزاء الاتفاق.
وقال "هذا ليس وضعا مقبولا. إنهم لا يجلسون مكتوفي الأيدي. إنهم يطلقون صواريخ يقولون إنها لأغراض تلفزيونية. لا أعتقد ذلك" وأضاف "هذا لا يعني أننا لن نتفاوض بشأن اتفاق حقيقي.