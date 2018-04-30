شاهد: مشجع كرة قدم تركي يستأجر رافعة لمشاهدة مباراة لفريقة المفضل

ماذا يمكنك أن تفعل إذا تم منعك من دخول ملعب كرة القدم لمشاهدة مباراة فريقك المفضل؟ في الغالب قد تلجأ لمشاهدة المباراة عبر التلفاز، أو حتى محاولة التنكر للالتفاف على قرار المنع.
ولكن ما فعله أحد مشجعي فريق دينيزليسبور التركي والذي منعته السلطات من حضور مبارايات كرة القدم كان غير تقليديا، فقد لجأ إلى حيلة مختلفة لمشاهدة المباراة، حيث استأجر رافعة وتنقل بها بموازاة ملعب أتاتورك لكرة القدم، ما مكنه من الارتفاع أعلى من أسوار الملعب، والاستمتاع بمشاهدة فريقه المفضل مباشرة من أعلى نقطة، ملوحا بعلمين كبيرين يحملان ألوان فريقه.