شاهد: "هوكو" أكبر شلالات العالم المصفرة في الصين يستقطب السياح
زار عدد كبير من السياح الصينيين شلال هوكو في محافظة شانجي شمالي الصين، وذلك في أول أيام عيد الشغل الذي يحتفل به مدة ثلاثة أيام.
وتضاعف عدد الزائرين في هذا اليوم أربع مرات مقارنة باليوم العادي، إذ وصل العدد إلى نحو 14 ألف زائر، بينما طاقة الاستيعاب القصوى للمكان المخصص للزائرين لا تسمح باستيعاب أكثر من 15 ألف زائر.
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