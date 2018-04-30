قال علماء في جامعة كورتن إن أكبر عنكبوت في العالم نفق الاثنين، في غرب أستراليا بعد أن قضى 43 عاما في نفس الحفرة.
وحطم العنكبوت النافق الرقم القياسي السابق في عمر العناكب والذي كان مسجلا باسم عنكبوت مكسيكي عاش 28 عاما.
موت أكبر عنكبوت في العالم عن 43 عاما!
قال علماء في جامعة كورتن إن أكبر عنكبوت في العالم نفق الاثنين، في غرب أستراليا بعد أن قضى 43 عاما في نفس الحفرة.
وحطم العنكبوت النافق الرقم القياسي السابق في عمر العناكب والذي كان مسجلا باسم عنكبوت مكسيكي عاش 28 عاما.
وكانت الباحثة باربرا يورك مين قد اكتشفت العنكبوت في العام 1974، قبل أن تتابعه فيما بعد الباحثة ليندا ماسون والتي لجأت إلى كاميرات دقيقة ومتناهية الصغر لمتابعة حركة العنكبوت، على مدى السنوات الماضية.
ويقول علماء الحشرات إن السر وراء طول عمر العناكب يرجع إلى ثبوطها وعدم تحركها كثيرا، حيث نادرا ما يتحرك العنكبوت خارج بيته.
ولم يحدد فريق العمل الذي كان يتابع العنكبوت سبب نفوقه، إلا أن ماسون قالت ليورونيوز إن السبب قد يكون ناجم عن ثقب في جسده ناتج عن وضع دبور بيضه داخله، قبل أن تأكله اليرقات من الداخل.
ويقول فريق البحث إن عمر العنكبوت يعكس أهمية الأبحاث حول مدى تأثير السلوك البشري والبيئة المحيطة على عمر الكائنات الحية الأخرى.