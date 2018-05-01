نجاح 8 مهاجرين من دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك

تمكن ثمانية من النساء والأطفال كانوا ضمن حافلات قادمة من أميركا الوسطى من دخول الولايات المتحدة لطلب اللجوء وسط احتفالات من أقرانهم بعد رحلة استمرت شهرا عبر الأراضي المكسيكية.

وسار طالبو اللجوء وهم يحملون بعض الأمتعة عبر بوابة إلى نقطة مرور سان إيسيدرو بموجب توجيهات ضابط في إدارة الجمارك وحماية الحدود.

وكان أول من دخلوا جزءا من مجموعة صغيرة من قافلة حافلات سمح لها المسؤولون المكسيكيون بالسير عبر جسر للمشاة يوم الأحد وخيمت منذ ذلك الحين عند بوابة سان إيسيدرو حتى قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إن المنشأة الواقعة بين تيخوانا وسان دييجو أصبحت مكتظة.

ولم يسمح لمجموعة أكبر تضم نحو 150 شخصا بعبور الجسر واستعدت لقضاء ليلة ثانية في منطقة مفتوحة على الجانب المكسيكي من الحدود. وعبر أفراد هذه المجموعة عن ابتهاجهم لسماع نبأ نجاح بعض أقرانهم في العبور على أمل أن يسمح لهم أيضا بعبور الحدود.

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وسلطت الأضواء على قافلة الحافلات منذ أن بدأت الرحلة التي تجاوزت 3200 كيلومتر من جنوب المكسيك وبلغ عدد المنضمين لها حوالى 1500 شخص مما أثار غضب ترامب الذى طالب المسؤولين بعدم السماح بدخول هذه المجموعات إلى البلاد، إلاّ أنّ القوانين الدولية التي تلزم الولايات المتحدة بقبول طلبات اللجوء حالت دون رغبة الرئيس الأميركي.

ويفر طالبو اللجوء هربا مما يقولون إنها تهديدات بالقتل والاضطهاد والعنف في الأحياء التي تسيطر عليها عصابات شوارع في بلدانهم. وبعد وصولهم إلى الولايات المتحدة يتعين عليهم إقناع المسؤولين بأن لديهم أسبابا تمنعهم من العودة لأوطانهم.