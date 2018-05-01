عاش نحو 60 شخصا في أحد الملاهي بمدينة أوساكا اليابانية لحظات من الرعب، بعد أن تعطلت بهم أرجوحة على ارتفاع 30 مترا في الهواء.
شاهد: العشرات يعيشون ساعتين من الرعب بعد تعطل أرجوحة بهم في الهواء
شاهد: العشرات يعيشون ساعتين من الرعب بعد تعطل أرجوحة بهم في الهواء
واستمر العطل لنحو ساعتين، ظل خلالهما المترفهون عالقين رأسا على عقب، حتى بدأ رجال الأمن إخراجهم تدريجيا، مستعينين بسلم طوارئ مواز للأرجوحة، وضع خصيصا لهذا الغرض.
وتوقفت الأرجوحة بعد أن استشعرت من خلال جهاز الإنذار الذاتي وجود خلل ما في منظومتها، قبل أن يتدخل رجال الإنقاذ لإخلاء المكان.
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