المنتخب الأرجنتيني يتحدى حملات المقاطعة ويقيم مباراة ودية في إسرائيل

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الاثنين، أن المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أكد الاثنين، مشاركته في مباراة ودية تجمعه بالمنتخب الإسرائيلي في التاسع من مايو/ أيار المقبل في إسرائيل، وذلك على الرغم من الحملات التي شنتها عدة منظمات أرجنتينية ، بالإضافة إلى "الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل" لإلغاء هذه المباراة.
وكانت "الجمعية الأرجنتينية للتضامن مع فلسطين" قد شاركت في الحملات الداعية لإلغاء اللقاء الودي عبر إرسال خطابات إلى اتحاد كرة القدم الأرجنتيني قال فيه إن" إلغاء المباراة سيبعث برسالة قوية بتمسك الشعب الأرجنتيني بقيم التضامن مع الشعوب التي تعاني من القمع والفصل العنصري والإبادة الجماعية".
وأعلنت قناة " تي سي سبورت" وهي أكبر قناة رياضية في الأرجنتين، الأحد أنها ستنقل المباراة على الهواء مباشرة، في حين نشر موقع الجهة الإسرائيلية المنظمة للحدث الرياضي تفاصيل اللقاء على موقعه الإلكتروني،وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".
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ولم يتم بعد تحديد مكان إقامة المباراة من بين ملعبين مقترحين، أولهما استاد تيدي كوليك في القدس والثاني استاد سامي عوفر في حيفا.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن نجوم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي ( لاعب برشلونة الأسباني) وسيرخيو أغيرو لاعب مانشتستر سيتي الإنجليزي وأنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جرمان الفرنسي سيشاركون في اللقاء.
وتقام المباراة قبل أسبوع واحد من انطلاق فعاليات كأس العالم المقامة في روسيا، وينوي المنتخب الأرجنتيني السفر مباشرة من إسرائيل إلى روسيا للمشاركة في المونديال.