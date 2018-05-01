المنتخب الأرجنتيني يتحدى حملات المقاطعة ويقيم مباراة ودية في إسرائيل

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الاثنين، أن المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أكد الاثنين، مشاركته في مباراة ودية تجمعه بالمنتخب الإسرائيلي في التاسع من مايو/ أيار المقبل في إسرائيل، وذلك على الرغم من الحملات التي شنتها عدة منظمات أرجنتينية ، بالإضافة إلى "الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل" لإلغاء هذه المباراة.

وكانت "الجمعية الأرجنتينية للتضامن مع فلسطين" قد شاركت في الحملات الداعية لإلغاء اللقاء الودي عبر إرسال خطابات إلى اتحاد كرة القدم الأرجنتيني قال فيه إن" إلغاء المباراة سيبعث برسالة قوية بتمسك الشعب الأرجنتيني بقيم التضامن مع الشعوب التي تعاني من القمع والفصل العنصري والإبادة الجماعية".