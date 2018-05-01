دعا زعيم المعارضة بأرمينيا نيكول باشينيان يوم الثلاثاء إلى عصيان مدني وذلك بعد امتناع برلمانيو الحزب الحاكم عن انتخابه كرئيس لوزراء البلاد.
زعيم المعارضة الأرمينية يدعو لعصيان مدني بعد امتناع البرلمان عن انتخابه رئيساً للوزراء
زعيم المعارضة الأرمينية يدعو لعصيان مدني بعد امتناع البرلمان عن انتخابه رئيساً للوزراء
وقال باشينيان مخاطبا عشرات الآلاف من أنصاره في ساحة بالعاصمة يريفان إن أتباعه سيشرعون بداية من صباح الأربعاء في إضراب عام وسيغلقون الطرق ومحطات السكك الحديدية والمطارات.
وأضاف أن الاحتجاج سيكون سلميا وطالب الشرطة بالانضمام لحركته.
للمزيد:
انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء يشعل الاحتجاجات في أرمينيا
الآلاف يتظاهرون بأرمينيا احتجاجاً على تمسك الرئيس بالسلطة
واستقال رئيس الوزراء السابق سيرج سركسيان إثر احتجاجات واسعة عصفت بأرمينيا بعد انتخابه من قبل البرلمان الذي يسيطر على أغلبيته أعضاء بحزبه الحاكم.
ويقول المعارضون الأرمينيون إن حزب سركسيان الحاكم للبلاد منذ عشرة أعوام يسعى للتشبث بالسلطة عبر انتخاب رئيسا جديداً للحكومة من داخل الحزب.