جميل السيد: مرشح للانتخابات اللبنانية باسم النظام السوري

يحاول جميل السيد الجنرال اللبناني المتقاعد وصديق الرئيس السوري بشار الأسد وهو في 68 من العمر، العودة إلى الساحة السياسية اللبنانية، مدعوما بحزب الله الذي تدعمه إيران، وذلك من خلال خوض أول انتخابات تشريعية في لبنان منذ 2009.
كان السيد قد علا نجمه خلال الهيمنة السورية على لبنان طيلة 15 سنة، عندما كان يرأس جهاز المخابرات بعد الحرب الأهلية التي امتدت من 1975 إلى 1990، فكان الرجل الذي يخشى جانبه.
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في سنة 2005 ترك السيد مهامه، وبعدها بأسابيع اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وقضى السيد أربع سنوات في السجن، إلى أن أطلق سراحه دون توجيه الاتهام له بشأن مقتل الحريري.
في دائرة الهرمل من البقاع شرقي لبنان، أضحت الدائرة الانتخابية إحدى أكثر الدوائر التي تشهد منافسة في هذه الانتخابات.
ولا يخفي السيد ولاءه لحزب الله وللنظام السوري، وترشحه لهذه الانتخابات تعود بالذاكرة إلى مرحلة مضطربة من تاريخ لبنان، قادت أحيانا إلى معارك عنيفة من داخل السلطة، بين الموالين لدمشق، والمعارضين لها.