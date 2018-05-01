محاكمة الرجل الثالث في الفاتيكان بتهمة ارتكاب انتهاكات جنسية

قضت محكمة أسترالية بمحاكمة الرجل الثالث في الفاتيكان الكاردينال جورج بيل في إحدى محاكم ملبورن، إثر اتهامه بارتكاب انتهاكات جنسية سابقة، ليكون بذلك أعلى مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية يواجه القضاء في هكذا قضية، التي دفع خلالها المتهم ببراءته.
وسيمثل بيل أمام محكمة ملبورن يوم الأربعاء، عندما سيتقرر كيف ستسير القضية ومتى. ولم يعلق بيل على قرار المحكمة، بعد جلسات استماع طويلة تسبق المحاكمة واستمرت شهرا.
ويبلغ بيل من العمر 76 سنة، وهو في إجازة عن ممارسة وظيفته، كوزير اقتصاد لدى بابا الفاتيكان فرنسيس الذي لم يعلق على القضية، إلى أن تنهي على حد قوله.
وتم ترسيم بيل كاهنا في العام 1966 في روما، قبل أن يعود إلى أستراليا في العام 1971، عين بعدها رئيسا لأساقفة ملبورن في العام 1996، وسيدني في العام 2001، وتم اختياره في العام 2014 من قبل البابا فرانسيس لتحقيق المزيد من الشفافية في الشؤون المالية للفاتيكان.
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