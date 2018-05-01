اتهام مدرب جمباز برازيلي بارتكاب انتهاكات جنسية

اتهم مدرب منتخب البرازيل الوطني للجمباز فرناندو دي كافالو لوبيز، بارتكاب انتهاكات جنسية بحق أطفال صغار، بعد أن تلقت قناة "تي في غلوبو" شهادات أكثر من 40 ضحية، وهو ما نفاه لوبيز.
وغداة بث البرنامج التلفزيوني أقيل المدرب رسميا من مهامه في نادي "أم إي أس سي" في ساو برناردو، بالقرب من ساو باولو، حيث يقوم بتدريب شبان في الجمباز منذ سنوات عدة.
وأوضح النادي في بيان أن المدرب نقل قبل سنتين إلى موقع إداري، إثر توجيه اتهامات أولى إليه. ففي سنة 2016 أبعد لوبيز عن المنتخب الوطني، قبل شهر من انطلاق الألعاب الأولمبية لريو دي جانيرو، إثر تقدم أحد أولياء الجمبازيين الشبان بشكوى.
وبحسب القناة التلفزيونية "غلوبو" فإن النيابة العمومية في ساوباولو فتحت تحقيقا ما زالت عناصره تحت السرية القضائية.
وقد تم جمع أكثر من 80 شهادة، من بينها 42 تخص جمبازيين، أكدوا أنهم كانوا عرضة لانتهاكات أخلاقية وبدنية وجنسية. وأثارت الشهادات خاصة الملامسة قبل التدريب وبعده.
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