قالت هيئة الأرصاد الجوية في مصر الاثنين، إن عاصفة ترابية تجتاح حاليا عدة مناطق من البلاد، ما أدى إلى غلق العديد من الطرق السريعة.
وأضافت الهيئة أن العواصف الترابية ستؤثر بشدة على مستوى الرؤية، وأنها ستدوم حتى يوم الخميس القادم.
شاهد: عاصفة ترابية تجتاح عدة محافظات مصرية
قالت هيئة الأرصاد الجوية في مصر الاثنين، إن عاصفة ترابية تجتاح حاليا عدة مناطق من البلاد، ما أدى إلى غلق العديد من الطرق السريعة.
وأضافت الهيئة أن العواصف الترابية ستؤثر بشدة على مستوى الرؤية، وأنها ستدوم حتى يوم الخميس القادم.
من جانبها، قالت صحيفة الأهرام الرسمية إن السلطات أغلقت عدة طرق بصعيد مصر وبالوادي الجديد، بسبب العواصف الترابية التي أدت إلى ضعف مستوى الرؤية في تلك المناطق.
وأظهرت لقطات مصورة مشاهد للعاصفة الترابية، حيث غضت الأتربة سماء أسوان بجنوب مصر.
وتأتي تلك العاصفة الترابية بعد أيام من هطول نادر للأمطار الغزيرة على القاهرة، ما أدى إلى غرق عدة أحياء وشلل الحركة المرورية في عدة مناطق في العاصمة، ما دفع بالسطلت إلى إيقاف عدة مسؤولين عن العمل، وفتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار.
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