خاصية جديدة تتيح محو أرشيف التصفح على فيسبوك

أعلن مؤسس موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي مارك زوكربرغ الثلاثاء إن الموقع يطور حاليا خاصية جديدة ستتيح للمستخدمين محو أرشيف تصفحهم على الموقع بشكل نهائي.
وقال زوكربرغ على صفحته على الفيسبوك إنه سيناقش تلك الخاصية خلال المؤتمر السنوي للموقع والذي يبدأ اليوم الثلاثاء.
وتابع زوكربورغ "إن تجربته خلال شهادته أمام الكونغرس الأمريكي جعلته يدرك أنه لا يملك إجابات كافية على العديد من الأسئلة".
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وأضافت الشركة في بيان منفصل أن "الخاصية ستتيح للمستخدم رؤية المواقع والتطبيقات التي ترسل له معلومات حين يقوم بتصفحها، ومحو تلك المعلومات من على حسابه بشكل نهائي".
وأشارت الشركة إلى أن الخاصية الجديدة لن تكون متاحة قبل عدة أشهر، كما أنها ستتيح للمستخدمين إمكانية التخلص من الحفظ الآلي لبيانات تصفحهم على الموقع.
وتواجه مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية العملاة ضغوطا لضمان حماية خصوصية المستخدم، وتزايدت تلك الضغوط مؤخرا بعد فضيحة كامبريدج أنالاتيكا التي كشفت تسريب ملايين الحسابات الخاصة لمستخدمي فيسبوك.