الفيفا يقدم 6 ملايين دولار لمصر والمغرب وتونس للاستعداد لكأس العالم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه سيقدم مليوني دولار من أموال لكل من الفرق الأفريقية الخمسة التي تأهلت لكأس العالم لمساعدتها في الاستعداد للبطولة.
وتأهلت مصر والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس للبطولة في روسيا عن قارة إفريقيا وقال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان إن الأموال ستستخدم "لتسوية مسألة المكافآت المستحقة للاعبين سلفا."
وأضاف أن الخلافات بشأن المدفوعات في البطولات السابقة "أدت إلى مواقف أثرت بشكل سيئ على صورة كرة القدم الأفريقية، مع تأثير كبير على أداء الفرق".
وفي العام الماضي، وقع وقع الاتحاد النيجيري لكرة القدم اتفاقا مع لاعبي المنتخب الوطني تعهدوا فيه بتجنب المكافأة من اجل القضاء على خلافات المكافآت التي أفسدت مشاركاتهم السابقة في كأس العالم.
وقد أثرت مشاكل مماثلة على الفرق الأفريقية الأخرى كمنتخب الكاميرون بكأس العالم عام 2014 بالبرازيل.
وتتلقى الفرق الـ32 المشاركة في دوري حزيران/ يونيو - تموز / يوليو مبلغ 1.5 مليون دولار من الفيفا على شكل رسوم إعداد، ويضمن ما لا يقل عن 8 ملايين دولار من أموال الجائزة بعد انتهاء البطولة.
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