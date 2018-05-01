بالفيديو: كأس العالم يختتم جولته حول العالم ويصل إلى روسيا

وصل كأس العالم لكرة القدم اليوم الثلاثاء الأول من مايو/ أيار إلى روسيا قادما من اليابان، بعد جولة طاف خلالها 91 مدينة في 51 دولة حول العالم.
وكان في استقبال الكأس لدى وصوله إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية فريق نسائي يرتدين زيا روسيا تقليديا ولاعب كرة القدم البرازيلي السابق جلبرتو سيلفا
وبدأ كأس العالم رحلته حول العالم في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، من العاصمة البريطانية لندن، قبل أن يتجول في أرجاء القارات الست، متيحا لنحو 330 ألف عاشق لكرة القدم بمشاهدته على الطبيعة.
وقبل أن يستقر في موسكو، استعدادا لانطلاق المونديال في 14 يونيو القادم، سيتجول الكأس في تسع مدن روسية، ليكون بذلك قد قطع نحو 147 ألف كلم حول العالم، في جولة هي الأطول في تاريخ البطولة العالمية.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد نظم للمرة الأولى جولة حول العالم للكأس خلال مونديال 2006 الذي استضافته ألمانيا، قبل أن تصبح هذه الجولة تقليدا مهما ضمن تحضيرات انطلاق البطولة الرياضية الأبرز عالميا.