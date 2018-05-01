تحولت مظاهرة لمئات الأشخاص في قلب العاصمة الفرنسية باريس، نظمت بمناسبة عيد العمال، إلى أعمال شغب واشتباكات مع رجال الشرطة، حين قام عدد من المتظاهرين بإشعال النار في أحد السيارات ودراجة نارية وبعض المتاجر.
شاهد: أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة خلال مسيرة لعيد العمال بباريس
شاهد: أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة خلال مسيرة لعيد العمال بباريس
وحطم بعض المتظاهرين المحتجين على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون إحدى واجهات سلسلة مطاعم ماكدونالدز.
وارتدى مئات المتطاهرين أقنعة تغطي وجوههم وحملوا معهم الألعاب النارية، وحملوا لافتات مناهضة للرأسمالية ولسياسات الرئيس الفرنسي الاقتصادية.
ويأمل منظمو التظاهرة في توجيه رسالة قوية للرئيس ماكرون، وحثه على التراجع عن خطته الخاصة بإلغاء بعض الامتيازات العمالية.