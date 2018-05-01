جامعة هارفارد: النظام الغذائي النباتي يقلل ثلث نسبة الوفيات المبكرة

قال باحثون في جامعة هارفارد إن ثلث نسبة الوفيات المبكرة يمكن تفاديها في حال الاعتماد على نظام غذائي نباتي.

وبالرغم من أن دراسات سابقة ألقت الكثير من الضوء على فوائد الامتناع عن أكل اللحوم، إلا أن الدراسة التي أجرتها حامعة هارفارد جاءت لتفوق التقديرات السابقة.