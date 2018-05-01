شاهد: لحظات خروج رهائن من مناطق المعارضة السورية في إطار اتفاق اليرموك

قال الإعلام السوري إنه تم تحرير 42 رهينة كانوا محتجزين لدى فصائل من المعارضة في محافظة إدلب وذلك في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين هيئة تحرير الشام المناوئة للنظام السوري من جهة، وبين الجيش السوري وروسيا من جهة أخرى.
ووصل الرهائن إلى جانب جرحى تم إخراجهم من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين على متن حافلات إلى منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة السورية عند "معبر العيس" القريب من مدينة حلب.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي مباشرة نساء وأطفالا ورجالا بينهم بعض الجنود يبكون ويحتضنون أقرباءهم في الحافلة.
وينحدر المختطفون الذين أطلق سراحهم اليوم من قرية اشتبرق في جسر الشغور بريف إدلب التي خضعت إلى سلطة فصائل من المعارضة في 26 نيسان/ أبريل 2015 .
وفي الوقت عينه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن خمس حافلات تقلُّ مقاتلين من هيئة تحرير الشام وعائلاتهم وصلت إلى المعبر ذاته، بعد أن تم إجلاؤهم من مخيم اليرموك ليتم نقلهم إلى محافظة إدلب بحسب الاتفاق.
ولم تحصل يورونيوز على أية مشاهد مصورة للحافلات التي كانت تقل مقاتلي المعارضة السورية وعائلاتهم.
للمزيد:
ويقضي اتفاق "اليرموك" بإخراج نحو 1200 شخص من بلدتي كفريا والفوعة المواليتين للنظام والمحاصرتين من قبل فصائل معارضة متشددة في محافظة إدلب، مقابل إخلاء كامل الجيب الخاضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام" في مخيم اليرموك الذي يشن الجيش السوري حملة شرسة للسيطرة عليه.