وكالة الطاقة الذرية ترد على نتنياهو وتنفي وجود برنامج تسليح نووي لإيران

دحضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإيران بامتلاك برنامج سري للأسلحة النووية، وقالت إنها "لا تملك أية إشارة موثوقة حول أنشطة في إيران تتعلق بتطوير أسلحة نووية بعد العام 2009".
وقال متحدث باسم الوكالة لفرانس برس إن مجلس الحكام "أعلن انتهاءه من دراسة هذه القضية" بعد التقرير الذي قدم إليه في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2015.
ويأتي هذا التصريح بعد إعلان مناقض امتنعت فيه الوكالة الذرية للطاقة النووية عن الرد بشكل مباشر على اتهامات نتنياهو لإيران بخرق الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال متحدثٌ باسم الوكالة : "تماشيا مع ممارسات الوكالة المتبعة فإنها تقيم جميع المعلومات المتعلقة بالسلامة المتوفرة لديها... ولكن ليس من عادة الوكالة أن تبحث علنا القضايا المرتبطة بمثل هذه المعلومات".
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خبراء أوروبيون إلى إسرائيل
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله إن فريق خبراء من فرنسا وألمانيا وبريطانيا سيصلون إسرائيل نهاية الأسبوع لدراسة ملفات إيران النووية.
وكان نتنياهو صعد الاثنين الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015 مقدما ما وصفها بالأدلة على وجود برنامج إيراني سري للأسلحة النووية.
ومن المعروف أن إيران كانت تملك برنامجا للأسلحة حتى العام 2003 وقال محللون دبلوماسيون إن نتنياهو يعيد تدوير اتهامات قديمة فيما يبدو.