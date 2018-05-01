وكالة الطاقة الذرية ترد على نتنياهو وتنفي وجود برنامج تسليح نووي لإيران

دحضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإيران بامتلاك برنامج سري للأسلحة النووية، وقالت إنها "لا تملك أية إشارة موثوقة حول أنشطة في إيران تتعلق بتطوير أسلحة نووية بعد العام 2009".

وقال متحدث باسم الوكالة لفرانس برس إن مجلس الحكام "أعلن انتهاءه من دراسة هذه القضية" بعد التقرير الذي قدم إليه في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2015.

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان مناقض امتنعت فيه الوكالة الذرية للطاقة النووية عن الرد بشكل مباشر على اتهامات نتنياهو لإيران بخرق الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.