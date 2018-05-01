أكبر اتحاد للعمال الجزائريين يحث بوتفليقة على الترشح لولاية خامسة

حث السكرتير العام لاتحاد العام للعمال الجزائررين و هو أكبر اتحاد للعمال بالجزائر، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في النصف الأول من العام القادم.
وأعلن سيدي سعيد سكرتير عام الاتحاد هذا النبأ خلال الاحتفال الذي أقامه الاتحاد بمناسبة عيد العمال.
و أضاف سعيد أنه سيقدم الطلب إلى وزير الداخلية لإيصاله إلى الرئيس بوتفليقة في وقت لاحق.
ويتولى عبد العزيز بوتقليقة البالغ من العمر 81 عاما، رئاسة الجزائر منذ العام 1999، وتنتهي ولايته الرابعة في النصف الأول من العام القادم.
ولم يعلن بوتفليقة بعد عن نيته الترشح لولاية خامسة من عدمه، إلا أن التكهنات تتجه إلى تأكيد نيته الترشح لعهدة جديدة، خاصة بعد ظهوره العلني النادر الذي قام به الشهر الماضي في العاصمة الجزائرية على الرغم من الشكوك التي تدور حول صحته خلال السنوات الأخيرة.
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