شاهد: ذئب يهاجم قطعان الماشية ويودي بحياة العشرات منها في ألمانيا

قال مسؤولون في ألمانيا الاثنين إن أكثر من 40 رأسا من الغنم لقت حتفها جراء هجوم ذئب في جنوب غرب البلاد، ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول إجراءات حماية الذئاب في ألمانيا.
وقالت مسؤولة عن تربية الماشية، أنييت ووهلفارت، لوكالة الأنباء الألمانية إن مزرعة في منطقة فيلدباد بدت وكأنها "مشهد من الرعب"، بعد أن قتل ذئب، على ما يبدو، 32 رأسا من الأغنام.
وأكدت المسؤولة أن عددا آخر من الأغنام غرقت لدى محاولتها الفرار من الحيوان المفترس، فيما تم الإجهاز عمدا على بعضها الآخر بسبب إصاباتها بجروح بالغة.
وتعتقد السلطات الألمانية أن ذئبًا واحدًا كان وارء عن هذه المجزرة. وتستمر عمليات التحقق للتأكد من أن الحادث لم يُقترف من قبل مجموعة من الذئاب.
وكادت الذئاب تنقرض في ألمانيا في السنوات الأخيرة، لذا عمل المسؤولون على إعادة توزيع هذه الحيوانات المفترسة على مناطق مختلفة من البلاد، الأمر الذي لم يكن مرضيا بالنسبة للمزارعين الخائفين على مواشيهم.