قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة يوم الثلاثاء إن بلاده ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية.
المغرب تقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو
المغرب تقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو
وأضاف بوريطة للصحفيين أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط.
وشدد بوريطة على أن القرار يأتي رداً على ما وصفه بتورط إيران الواضح في النزاع المغربي-الصحراوي من خلال تحالف حزب الله مع "البوليساريو" "لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا للمملكة".
وسجل أن المغرب يتوفر على أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة تؤكد دعم حزب الله للبوليساريو لاستهداف المصالح العليا للمغرب.
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