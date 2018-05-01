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المغرب تقطع علاقتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو في الصحراء الغربية (وكالة رويترز)

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المغرب تقطع علاقتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو في الصحراء الغربية (وكالة رويترز)

المغرب تقطع علاقتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو في الصحراء الغربية (وكالة رويترز)
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