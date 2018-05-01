"اليوم، قدم الوزير اليوناني استراتيجية تحقيق التنمية الخاصة باليونان للسنوات القادمة.الاستراتيجية المنوطة هي تعزيز إمكانات النمو طويلة الأجل في اليونان وتعزيز سبل تطوير مناخ الاستثما.والأهم من ذلك إنما يرتبط بالتاكيد على مواصلة اليونان للإصلاحات" ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو
"فكرة فصل النساء عن الرجال في وسائل النقل العامة، ولدت من خلال نساء تعرضن للمضايقات،وكن يشعرن بأنهن عرضة لسوء المعاملة،من قبل أشخاص قليلي الأدب،ومن المنحرفين،يجب أن أقول لك،إنني أرى أن هذا المشروع،تم إنجازه في اليابان،وهو يعمل بشكل جيد،حيث توجد عربات مخصصة للنساء وبخاصة خلال ساعات الذروة"" الأستاذ عبدالحي بقالي طاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي
"إن الاتفاق الذي هو بحوزتنا اليوم،هو الاتفاق الوحيد والقائم مع إيران،وهو اتفاق ناجع،لأنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي وألزمها بعدم تطوير-لا حدود له- لسلاح نووي"" فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي
"اليوم، قدم الوزير اليوناني استراتيجية تحقيق التنمية الخاصة باليونان للسنوات القادمة.الاستراتيجية المنوطة هي تعزيز إمكانات النمو طويلة الأجل في اليونان وتعزيز سبل تطوير مناخ الاستثما.والأهم من ذلك إنما يرتبط بالتاكيد على مواصلة اليونان للإصلاحات" ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو
"فكرة فصل النساء عن الرجال في وسائل النقل العامة، ولدت من خلال نساء تعرضن للمضايقات،وكن يشعرن بأنهن عرضة لسوء المعاملة،من قبل أشخاص قليلي الأدب،ومن المنحرفين،يجب أن أقول لك،إنني أرى أن هذا المشروع،تم إنجازه في اليابان،وهو يعمل بشكل جيد،حيث توجد عربات مخصصة للنساء وبخاصة خلال ساعات الذروة"" الأستاذ عبدالحي بقالي طاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي
"إن الاتفاق الذي هو بحوزتنا اليوم،هو الاتفاق الوحيد والقائم مع إيران،وهو اتفاق ناجع،لأنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي وألزمها بعدم تطوير-لا حدود له- لسلاح نووي"" فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي
المغرب تقطع علاقتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو في الصحراء الغربية (وكالة رويترز)